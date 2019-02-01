В Донецкой области в здании исполкома нашли гранату

В помещении исполкома в городе Новогродовка Донецкой области обнаружили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, около 14.30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении исполкома работники обнаружили предмет похожий на гранату ВОГ-17.

Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Селидовского отделения полиции. Теперь работники и посетители исполкома эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.

На месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС, также направлены взрывотехники.