Украинцев предупреждают о сильном ветре

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в отдельных областях Украины до конца суток 26 февраля.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 26 февраля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Указанные условия соответствуют желтому, первому уровню опасности.