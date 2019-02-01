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В Минсоцполитики рассказали о количестве детей-сирот, нуждающихся в жилье

Сегодня, 14:31 citynews.net.ua | Напечатать

Более 20 тысяч детей-сирот детей-сирот в Украине нуждаются в жилье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос УНН.

Отмечается, что на начало прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находилось 20 639 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет. 

По данным пресс-службы министерства, дети-сироты после окончания срока пребывания в интернатах могут проживать в социальных общежитиях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, но только для достижения ими 23-летнего возраста, а также в общежитиях вузов - пока не завершат обучение в них, в других учреждениях и организациях.

В течение прошлого года за средства Госбюджета приобрели 70 домов для детдомов семейного типа - там проживает 466 детей. Также предоставили 829 квартир - в них сейчас живут 924 детей-сирот. За средства местных бюджетов жильем обеспечили 509 детей-сирот.

В этом году на обеспечение жильем этой категории граждан предусмотрена субвенция в сумме 717 700 000 грн.

Как сообщалось ранее, 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было усыновлено, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи встретили Новый год в интернатах.


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