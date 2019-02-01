В Великой Новоселке в результате отравления угарным газом погибла женщина

Женщина погибла в результате отравления угарным газом в поселке Великая Новоселка 25 февраля, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Вчера на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из домов на пр. Весенний.

"В результате отравления угарным газом погибла пожилая женщина, 1937 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами.