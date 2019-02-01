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Суд арестовал экс-главу Генштаба ВСУ времен Януковича

Сегодня, 09:23 citynews.net.ua | Напечатать

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего главу Генштаба ВСУ Владимира Заману, подозреваемого в государственной измене, до 27 марта без права внесения залога.

Как сообщает издание Укринформ, суд с несколькими техническими перерывами длился более 9 часов, в течение которых стороны защиты и обвинения предоставили суду свои обоснования.

Замана во время выступления заявил, что на посту начальника Генштаба ВСУ сокращал лишь ненужные подразделения.

«Я закрывал все то, что нужно Вооруженным силам – у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил... Я понимаю, что они красиво ходят, но это все средства», - отметил он, неоднократно напомнив о крайне низком финансировании ВСУ в те года.

Замана также опроверг слова военной прокуратуры о том, что не приносил присягу на верность украинскому народу и заверил, что сделал это в 1993 году.

Обвиняемый и его адвокаты неоднократно отмечали, что в течение последних 5 лет никто из правоохранительных органов не интересовался его показаниями в рамках уголовного дела и не принимал разъяснений.

Замана возглавлял Генеральный штаб с февраля 2012 года по февраль 2014 года. 25 февраля прокуратура сообщила, что его задержали по подозрению в государственной измене.

Ему инкриминируют сокращение состава Вооруженных сил Украины, в частности количества авиационных воинских частей, что «фактически лишило противовоздушной обороны» Украину, и передачу Военно-морским силам военных частей Воздушных сил ВСУ. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, последний шаг предоставил значительные преимущества России в контроле и блокировании дислоцированных в Крыму подразделений ВСУ во время аннексии полуострова.

Кроме того, Заману обвиняют в уничтожении военных комиссариатов, что, по версии правоохранителей, заблокировало мобилизацию в 2014 году.


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