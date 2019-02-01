В Украине может появиться первый плавучий космодром

Создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет инициирует государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" (Днипро). Об этом заявил генеральный директор госпредприятия Сергей Войт, - сообщает "Укринформ".

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя один только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине", - сказал Войт.

Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода "Паллада", на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Там готовы к сотрудничеству и партнерству.

"Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии "Паллада", - объяснил гендиректор Южмаша.

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" (Днипро) создано в 1944 году. Предприятие считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям.