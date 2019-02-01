В Киеве от кори умерла женщина

На прошлой неделе от осложнений кори в Киеве умерла 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба Минздрава.

В целом с начала этого года от кори умерли девять человек, с начала вспышки – 30.

В то же время, Центр общественного здоровья констатирует, что за прошлую неделю заболели на 15,7% меньше человек, чем за предыдущую: 2751 больных, из них 1313 взрослых и 1438 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости с начала вспышки во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.