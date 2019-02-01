В ПЦУ перешел монастырь, который возглавлял нынешний наместник Лавры

Община Успенского мужского монастыря села Низкиничи в Иваничевском районе Волынской области на собрании приняла решение о переходе в ПЦУ.

Собрание происходило в помещении местной школы, сообщается на сайте Иваничевского района Волынской области.

В этот же день, как отмечается, в монастыре проводилось альтернативное собрание. Монахи собрали сторонников Московского патриархата, которые проголосовали за недопущение перевода монастыря в ПЦУ.

Успенский мужской монастырь - православный мужской монастырь, основанный в 1643 году Адамом Киселем. После смерти в 1653 году основатель похоронен в Свято-Успенской церкви монастыря. Здесь похоронена и его жена Анастасия (дочь киевского шляхтича Филона Гулковича).