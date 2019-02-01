Подрыв взрывного устройства произошел в оккупированной Макеевке утром 25 февраля. В результате взрыва поврежден автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.

В фейковой "полиции" заявили, что речь идет о диверсии и уже "есть описание подозреваемых".

Российский пропагандист Семен Пегов в рамках своего проекта WarGonzo сообщает, что в Макеевке "пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР".

"Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8-10 утра", - написал Пегов.