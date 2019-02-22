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В Киеве задержали организатора детской порностудии

Сегодня, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

В рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Великобритании (NCA) сотрудниками Департамента киберполиции проводились мероприятия по проверке информации о существовании на территории Украины детской порностудии.

Поэтому по результатам проверки детективами следственного управления полиции в Полтавской области было начато уголовное производство по ч.4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В результате предварительного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

За половые отношения с несовершеннолетними и участие их в «порносъемках» злоумышленник платил детям от 500 до полутора тысяч гривен.

Совместными усилиями сотрудников Киевского управления киберполиции, детективов следственного управления полиции в Полтавской области и прокуратуры в Полтавской области с участием спецподразделения КОРД города Киева были проведены санкционированные обыски по месту жительства и укрытия всех участников, причастных к изготовлению и распространению детской порнографии.

Полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также изъяли банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия и изготовить детскую порнографию.

Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Следует отметить, что информация о преступной деятельности задержанного попала в средства массовой информации. Поэтому злоумышленник успел уничтожить часть доказательств его преступной деятельности.


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