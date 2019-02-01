Двое солдат-срочников подорвались на полигоне в Киевской области

Двое солдат-срочников получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области.

Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

«Сегодня, 21 февраля, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы», — сказано в сообщении бригады в Facebook.

Предварительной причиной происшествия стало нарушение мер безопасности военными. По данному факту назначено служебное расследование.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны. Угрозы их жизни нет.