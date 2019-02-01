Кандидаты в президенты Украины пополнили бюджет на 112,5 миллионов

Кандидаты в президенты Украины пополнили бюджет на 112,5 миллионовСегодня, 18:36
Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины перечислили на специальный счет Госказначейства 112,5 млн грн.
Об этом заявила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, - сообщает LIGA.net.
"Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов", - сказала Слюз.
Она напомнила, что взносы вернут только двум кандидатам (или их партиям), которые выйдут во второй тур. Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.