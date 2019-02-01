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Из аэропорта Ужгород хотят сделать грузовой хаб

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

После восстановления регулярного авиасообщения в международном аэропорту Ужгород планируют реконструировать терминалы и обслуживать пассажирские и грузовые перевозки, в том числе транспортировку грузов из Китая и Южной Кореи в Европу.

Об этом написал в Facebook директор департамента инфраструктуры и ЖКХ Закарпатской облгосадминистрации Эдуард Маляр.

По словам Маляра, в облгосадминистрацию поступали предложения от иностранных компаний о возможности реализации проектов реконструкции комплекса сооружений аэропорта Ужгород, реконструкции и удлинении взлетно-посадочной полосы до 3500 метров, строительства логистического центра, а также привлечения авиакомпаний, работающих на рынке чартерных и грузовых авиационных перевозок, для обеспечения полной загруженности аэропорта.

"Предложения направлены на углубление интеграционных процессов, реализацию совместных проектов между Украиной и Словацкой Республикой, предусматривающие совместное использование целостного имущественного комплекса Международный аэропорт Ужгород, который за счет развития взлетно-посадочной полосы терминалов как на территории Украины, так и территории Словацкой республики будет обслуживать пассажирские и грузовые перевозки, в том числе транспортировку грузов из Китая и Южной Кореи в Европу", - подчеркнул Эдуард Маляр.

Он также отметил, что заинтересованность инвесторов, которые проводили независимую оценку целостного имущественного комплекса Международный аэропорт Ужгород, основывалась на предварительных переговорах с азиатскими перевозчиками и европейскими трейдерами об организации нового маршрута."Это обусловлено выгодным географическим положением аэропорта и близостью к европейским транспортным магистралям", - уточнил Маляр.

При этом, Эдуард Маляр отметил, что приступить к развитию его грузового терминала можно "после восстановления регулярного авиасообщения на МА Ужгород".


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