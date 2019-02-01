В Славянске правоохранители расследуют факт жестокого обращения с собакой, который привел к гибели животного. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что происшествие произошло утром 20 февраля на ул. Торская.

«В полицию обратилась 59-летняя женщина и сообщила, что услышала громкий хлопок, а когда выглянула из окна, то увидела раненую собаку. Через некоторое время животное умерло», – рассказали в пресс-службе.

Предварительно данное происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.