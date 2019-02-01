На шахте в Донецкой области 43 горняка продолжают подземную забастовку

Сорок три горняка шахты "1/3 Новогродовская" остаются под землей, требуя погашения задолженности по заработной плате, - передает Независимый профсоюз горняков Украины.

Протест на шахте "1/3 Новогродовская" продолжается четвертый день. Сегодня 43 шахтера остаются под землей в знак протеста против задолженности по заработной плате за ноябрь и декабрь 2018 года и январь 2019 года.

"Врачи из горноспасательной службы поехали к протестующим, ожидаем их заключения. Состояние протестующих ухудшается", - говорится в сообщении.

Акция протеста началась 18 февраля. Уже 19 февраля к семи протестующим под землей горнякам шахты "1/3 Новогродовская" присоединились более 30 человек.

Вчера, на третий день протеста, четырех горняков, которые протестовали под землей, подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. На их место прибыли еще 5 протестующих.