В Киеве задержали двоих «воров в законе» и криминального авторитета из РФ

Вчера, 20 февраля, в Киеве правоохранители задержали двоих «воров в законе» и российского криминального авторитета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками уголовной полиции совместно с Центральным межрегиональным управлением в городе Киеве и Киевской области ГМС Украины в одном из столичных ресторанов был обнаружен «вор в законе» «Нодар Руставский», а также преступный российский авторитет «Полузверь» и их «сторонники», – отметил он.

По словам Аброськина, в отношении задержанных решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны прочь.

Он также сообщил, что, несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну, «Тенго Гальский» был вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве.

«Ответ «вора в законе»: «Приехал лечиться» к нам. Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию», – написал Аброськин.