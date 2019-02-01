Семь горняков шахты "1/3 Новогродовская" продолжают оставаться под землей с 18 февраля, требуя погашения задолженности по заработной плате.

Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины.

Коллектив шахты находится в состоянии протеста из-за задолженности по заработной плате шахтерам, которая составляет около 250 млн гривен на ГП "Селидовуголь" , то есть не выплачена зарплата работникам за ноябрь, декабрь и январь.

На 28 февраля объявлен сбор членов президиума Независимого профсоюза горняков Украины, который будет проведен в расширенном составе. На повестке дня - вопрос кризисной ситуации в угольной отрасли Украины, невыплата заработной платы шахтерам.