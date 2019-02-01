В Минздраве рассказали, что является медицинской тайной

В Минздраве рассказали, что является медицинской тайнойСегодня, 12:38
Под определение медицинской тайны подпадают абсолютно все аспекты, касающиеся здоровья пациента.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеет права разглашать как медицинскую, так и немедицинскую информацию о состоянии здоровья человека, кроме предусмотренных законодательными актами случаев.
Отмечается, что медицинской тайной являются: факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью; состояние здоровья человека; диагноз; обстоятельства, которые предшествовавшие заболеванию или, спровоцировали его; функциональные особенности организма; вредные привычки; особенности психики; имущественное положение; иные сведения, полученные при медицинском обследовании.
Кроме того, детализированную информацию о состоянии вашего здоровья не имеют права требовать по месту работы или учебы.
В ведомстве отмечают, что с 16 лет подростки имеют право на тайну о состоянии своего здоровья: родители имеют право на доступ к медицинской информации только с согласия подростков.
При этом существует буквально несколько случаев, когда врач может нарушить медицинскую тайну. В частности, случаи, когда сохранение медицинской тайны вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента.