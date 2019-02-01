Бывший боевик попался полиции Авдеевки

Бывшего боевика выявили полицейские в прифронтовой Авдеевке.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Было установлено, что 49-летний местный житель, не имея постоянного заработка в начале июля 2014 года добровольно вступил в ряды "армии "ДНР". Там ему выдали военную форму и автомат Калашникова.

В обязанности новоиспеченного боевика входила проверка автотранспорта, водителей и других лиц, пересекавших блокпост на выезде из Авдеевки. "Поняв, что обещания командиров относительно большой зарплаты - пустые слова, мужчина сдал оружие и покинул военную часть", - говорится в сообщении.

В целом служба боевика продолжалась две недели. Мужчина, опасаясь уголовной ответственности, вел скрытый образ жизни и почти ни с кем не общался.

Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Однако, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказала об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.