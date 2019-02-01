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В Харькове ночью горел склад обувной фурнитуры

Вчера, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

Ночью 17 февраля в Харькове произошло два пожара на проспекте Гагарина.

В Харькове ночью горел склад обувной фурнитуры

Пресс-служба местной полиции сообщила, что около 4 часов утра поступило сообщение о возгорании на обувном складе. Сгорели около 400 кв. метров помещения. Полицейские установили, что пожар произошел в результате пожара.

В Харькове ночью горел склад обувной фурнитуры

Утром, около 9:30, в полицию поступило сообщение о поджоге соседнего нежилого помещения на площади 30 кв. м.

На фотографиях полиции и ГосЧС видно, что горело помещение компании Zotti, которая занимается производством комплектующих для обуви. Полтора года в Харькове сгорел магазин этого бренда.

Полиция расследует оба ночных пожара по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.


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