В Николаевском горсовете проходят обыски

Полиция в понедельник, 18 февраля, проводит обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Об этом сообщает Facebook пресс-службы департамента.

В пресс-службе отметили, что обыски проводят с целью извлечения договорной и бухгалтерской документации.

"Сегодня в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства #1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации. Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком", - подчеркнули в департаменте.