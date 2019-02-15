В Украине появится еще один международный аэропорт

В аэропорту «Белая Церковь» осенью текущего года планируется открытие международного пункта пропуска, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Развитие регионального аэропорта «Белая Церковь» и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом. В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме «Белая Церковь» ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год», - отметил министр.

По его словам, в рамках Программы технической помощи ЕС (AASSIST) уже подготовлено пре-ТЭО создание мультимодального грузового комплекса.

Омельян также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособны в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.

«Это позволит выполнять с аэродрома «Белая Церковь» прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019», - сказал он.