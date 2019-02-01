В Запорожской области задержали на взятке военного комиссара

В Запорожской области следователи Государственного бюро расследований задержали военного комиссара во время получение взятки непризов на военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что комиссара задержали следователи Мелитопольского теруправления ГБР. Комиссара разоблачили на вымогательстве от военнообязанного 1200 долларов США за непризыв на службу и выдачу военного билета.

"В начале февраля следователями ГБР уже было задокументировано получение военным комиссаром части средств в сумме 300 евро. 13 февраля, его задержали во время получения следующей части неправомерной выгоды в размере 450 евро", - добавили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о военном подозрение. Следственные действия продолжаются.