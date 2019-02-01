В Киеве горел Национальный авиационный университет

В Киеве пожарные в пятницу ликвидировали пожар в помещении Национального авиационного университета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 февраля в 09:50 в Соломенском районе Киева, по адресу проспект Комарова, 1 в 11 корпусе Национального авиационного университета, а именно в аудитории на первом этаже возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:23 пожар локализован на площади 30 м кв., а в 10:29 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекалось 25 человек. о/с и 5 од. техники ГСЧС.