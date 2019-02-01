В Мариуполе полиция задержала вора-рецидивиста

Полиция задержала подозреваемого в ряде краж из домов в Мариуполе.

Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что задержанный 22-летний рецидивист причастен к совершению не менее 3 фактов преступлений на территории Центрального и Кальмиусского районов.

Так, на его счету кража имущества из дома 80-летней мариупольчанки. Пока пожилая женщина отдыхала в своем доме, грабитель, 1996 года рождения, снял стекло из окна и проник в жилище. Мариупольчанка не услышала, что в доме есть посторонний, поэтому злоумышленник смог вынести из ее дома все ценные вещи.

Задержать злоумышленника удалось патрульным полицейским и следователям Центрального отдела полиции. Известно, что злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.