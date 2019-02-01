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РФ отказалась передать Украине раненых моряков для лечения

Сегодня, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.

Об этом сообщается в Facebook адвоката одного из арестованных украинцев Сергея Бадамшина.

По его словам, сторона защиты просила соответствующего разрешения для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

"Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы", - написал адвокат.


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