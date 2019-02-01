РФ отказалась передать Украине раненых моряков для лечения

РФ отказалась передать Украине раненых моряков для леченияСегодня, 10:16
Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.
Об этом сообщается в Facebook адвоката одного из арестованных украинцев Сергея Бадамшина.
По его словам, сторона защиты просила соответствующего разрешения для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.
"Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы", - написал адвокат.