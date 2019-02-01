В Харькове существенно усилят охрану правопорядка в день матча «Шахтер» - «Айнтрахт»

Охрану общественного порядка во время матча между донецким «Шахтером» и немецким «Айнтрахтом» в Харькове будут обеспечивать около 2200 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

К правопорядку привлекут 1520 работников Национальной полиции, 265 военнослужащих Нацгвардии. К усиленному патрулированию города также привлекут 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Ожидается, что игру посетят до 25 тысячи болельщиков, 2,5 тысячи из которых приедут из Германии.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Айнтрахтом» состоится 14 февраля на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове; начало в 22:00 (время киевское).