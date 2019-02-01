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В оккупированной Керчи рухнули античные колонны

Сегодня, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированной Керчи на раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее обвалились античные колонны, реконструированные из аутентичных каменных блоков, сообщает Керч.ФМ.

«На раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее рухнули колонны. 28 января «подперли», чтобы они не упали, но это не помогло. На данный момент все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея», – говорится в сообщении.

Отмечается, что колонны начали клониться в прошлом году. В оккупационной администрации Восточно-крымского историко-культурного заповедника утверждают, что это произошло из-за колебаний температур и погодных условий.


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