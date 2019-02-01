Украинцев «косит» грипп и ОРВИ

В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 5%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, гриппом и ОРВИ заболели более 209 тыс. человек. Это на 4,9% больше эпидемического порога. Больше всего случаев заболеваемости зафиксировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Житомирской, Николаевской, Волынской и Херсонской областях.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 544,2 на 100 тыс. населения, что на 4,9% больше эпидемического порога по Украине. При этом в Минздраве отмечают, что эпидемии гриппа нет.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, из них 70,6% дети до 17 лет.

Исследовано 108 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 27 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А. В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.