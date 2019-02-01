В Москве заявили, что не вернут Крым в обмен на снятие санкций США

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос "вхождения Крыма в состав России" закрыт, о возвращении полуострова в обмен на снятие санкций США "речи быть не может".

Об этом сообщает ТАСС.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", - сказал Слуцкий, комментируя высказывания зампостпреда США при ООН Джонатана Коэна.

Во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине Коэн заявил, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Украина не получат под свой контроль Донбасс и Крым.