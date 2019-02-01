В Кривом Роге начальник конвоя сбывал наркотики осужденным

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кривом Роге начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Полицейский систематически передавал задержанным наркотические средства и психотропные вещества. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карточный счет чиновника.

"Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины после очередной передачи задержанным наркотических средств на общую сумму более 3 тыс. гривен. Решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие", - говорится в сообщении.