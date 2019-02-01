Выборы президента будут освещать более 100 представителей СМИ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордно большое количество средств массовой информации, которые подали документы на аккредитацию для освещения избирательного процесса на очередных выборах президента Украины.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

"Очень возросло количество представителей СМИ. На сегодня у нас уже подано об аккредитации и находятся на рассмотрении в общем количестве 19 СМИ. Из них 12 зарубежных, семь отечественных. Представителей СМИ зарегистрировано 126 человек. В том числе, это 96 представителей телевидения", - сообщила Слипачук