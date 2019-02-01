Почти 300 украинских военных заболели корью с начала года

С начала 2019 года корью в Украине заболели 285 военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в ответе на запрос издания УНН.

С 1 января по 7 февраля 2019 года среди личного состава Вооруженных сил Украины зарегистрировано 285 случаев заболевания корью, отметили в Минобороны.

При этом в ведомстве заверили, что по каждому случаю заболевания корью специалисты Службы превентивной медицины Минобороны и медицинской службы воинской части в очаге заболеваемости проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В частности, вводятся режимно-ограничительные мероприятия, проводятся профилактические прививки по показаниям всем военнослужащим из группы риска, ведется усиленное наблюдение за личным составом в течение 21 дня с момента госпитализации последнего больного корью.

Также в министерстве отметили, что все ячейки заболеваемости корью находятся на контроле руководства Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны и под оперативным наблюдением специалистов соответствующих региональных санэпидуправлений.