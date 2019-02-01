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Рада создала единый госреестр ветеранов

Сегодня, 18:39 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно Единого государственного реестра ветеранов войны».

Проект закона зарегистрирован под №9508, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Так, статья 31 закона гласит: создать реестр – единую государственную информационно-телекоммуникационную систему, предназначенную для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников революции Достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Реестр создается для обеспечения учета лиц, определенных частью первой настоящей статьи;  администрирования их потребностей, координации деятельности органов исполнительной власти и в случаях, предусмотренных законом, органов местного самоуправления, по вопросам их социальной защиты.

Совокупность сведений о физических лицах (персональные данные), содержащиеся в реестре, являются информацией с ограниченным доступом. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением требований Закона Украины «О защите персональных данных».

Законом установлено, что ответственным за обеспечение формирования и ведения Реестра и его распорядителем является Министерство по делам ветеранов Украины. Центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления бесплатно предоставляют информацию, необходимую для формирования и актуализации реестра.

Законом установлено, что порядок создания, ведения, доступа к сведениям Реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физических лиц для внесения в реестр определяются Кабмином.


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