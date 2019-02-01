На Донетчине на мосту нашли труп молодого человека

Труп неустановленного парня был обнаружен на подвесном мосту в Покровске сегодня утром.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Приметы: на вид 14-17 лет, темные короткие волосы.

Был одет: спортивные брюки синего цвета, серую куртку и резиновые тапочки синего цвета.

В полиции просят любую информацию о погибшем сообщать по телефону 095 647 1884.

По данному факту следственными Покровского отдела полиции открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство» УК Украины.