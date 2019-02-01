Во Львове задержали подозреваемого в организации убийства «Сармата»

Во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца «Торнадо», жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове», – написал он.

По словам Аброськина, последние пять месяцев задержанный скрывался в разных областях страны, постоянно меняя место жительства. «Но сегодня был не его день ... Ответственность все же будет нести», – подчеркнул он.

«Мы настойчиво продолжаем работать по всем заказным убийствам, для нас нет разницы, кто потерпевший, главное - это человек, гражданин Украины», – подытожил Аброськин.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).