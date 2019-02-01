» » В Павлограде переселенцам втрое подняли цену за проживание в модульном городке

В Павлограде переселенцам втрое подняли цену за проживание в модульном городке

Сегодня, 11:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Павлограде втрое повысили тариф переселенцам за проживание в модульном городке. Об этом сообщает правозащитная группа «Січ».

До января коммунальные услуги стоили 550 гривен на одного жителя городка. Сейчас около 300 переселенцев вынуждены платить по 1850 гривен.

«В городе в основном проживают пожилые люди, многодетные семьи и люди с инвалидностью. То есть, все кто не может позволить себе снимать жилье по рыночной цене. И если раньше, оплата была умеренной и половина стоимости коммунальных услуг компенсировалась из местного бюджета, то теперь совершенно непонятно, откуда появились такие "дикие" цифры», — прокомментировала правозащитница Наталья Кожина.

На данный момент жители модульного городка написали обращение в городскую мэрию с просьбой пересмотреть тарифы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:37

В оккупированном Луганске подросток получил ранения от пиротехники

Сегодня, 11:01

За месяц линию разграничения на Донбассе официально пересекли более 976 тысяч человек

Сегодня, 10:40

На Луганщине подрядчика обвинили в присвоении почти полутора миллиона, выделенных на ремонт дороги «Счастье-Широкий»

Сегодня, 10:00

Племянник пропагандиста Киселева загремел в тюрьму за «службу» в рядах боевиков ДНР

Сегодня, 09:38

Жителей Луганщины предупредили об очередных перерасчетах пенсий

Сегодня, 09:00

На Донбассе за сутки зафиксировано 12 обстрелов

Вчера, 18:33

Боевики за день 6 раз обстреливали позиции ВСУ

Вчера, 17:59

Потребители могут обращаться в полицию, если в платежках за газ будут начисления с коэффициентом

Вчера, 17:10

В Донбассе в ДТП погибли шесть человек

Вчера, 16:49

Из-за непогоды на Луганщине 7 населенных пунктов остались без света

Вчера, 15:38

В Дружковке разоблачили участника «ДНР»

Вчера, 14:59

ГПУ начала расследование против Медведчука

Новости Украины:

Сегодня, 12:32

Украинка Аннамари Данча выиграла первую медаль в истории Украины на ЧМ по сноубордингу

Сегодня, 12:07

Янукович поручил адвокатам принести в ГБР заявление на высших должностных лиц

Сегодня, 11:37

В Павлограде переселенцам втрое подняли цену за проживание в модульном городке

Сегодня, 11:06

За год на объектах Укрзализныци погибли более 300 человек

Сегодня, 10:30

Украина готова начать производство своих ракет

Сегодня, 10:04

ПЦУ впервые собралась на Священный Синод

Сегодня, 09:35

Парубий решил, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу

Сегодня, 09:00

ЦИК зарегистрировала 34 кандидата в президенты

Вчера, 18:31

Янукович готовит "публичную реакцию" на приговор

Вчера, 17:59

Потребители могут обращаться в полицию, если в платежках за газ будут начисления с коэффициентом

Вчера, 17:50

В Краматорске СБУ разоблачила информатора "ДНР"

Вчера, 17:27

Пограничники не впустили в Украину Анастасию Ивлееву

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 