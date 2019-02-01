В Павлограде переселенцам втрое подняли цену за проживание в модульном городке

В Павлограде втрое повысили тариф переселенцам за проживание в модульном городке. Об этом сообщает правозащитная группа «Січ».

До января коммунальные услуги стоили 550 гривен на одного жителя городка. Сейчас около 300 переселенцев вынуждены платить по 1850 гривен.

«В городе в основном проживают пожилые люди, многодетные семьи и люди с инвалидностью. То есть, все кто не может позволить себе снимать жилье по рыночной цене. И если раньше, оплата была умеренной и половина стоимости коммунальных услуг компенсировалась из местного бюджета, то теперь совершенно непонятно, откуда появились такие "дикие" цифры», — прокомментировала правозащитница Наталья Кожина.

На данный момент жители модульного городка написали обращение в городскую мэрию с просьбой пересмотреть тарифы.