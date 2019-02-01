Парубий решил, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал Ульяну Супрун, которой Окружной админсуд Киева запретил выполнять обязанности министра здравоохранения по иску депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом Парубий написал в Twitter.

По его словам, Супрун стала "провайдером медицинской реформы".

"Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли - коррупцией! Убежден, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу! Поэтому я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!" - написал Парубий.