Беларусь усилит охрану границы с Украиной

Белоруссия увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

"Приоритетная задача - поэтапное усиление границы. Оно заключается в увеличении численности пограничников и инженерного оборудования границы, прежде всего на южных рубежах (на границе с Украиной, - ред.)", - говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что в минувшем году было выставлено "новое подразделение - пограничный пост "Наровля", еще ряд подразделений претерпел серьезные качественные преобразования как по штатной численности, так и по техническому оснащению".

В погранкомитете заявили, что в нынешнем году начнется "активная работа на территориях, подвергшихся радиационному заражению". Охрана границы здесь будет вестись дистанционным способом с использованием технических средств.

"На эти цели направлен проект международной технической помощи, в рамках которого планируется развернуть современные технические средства охраны границы для удаленного контроля загрязненной территории", - говорится в сообщении.