Кабмин обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун

Решение суда о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения обязательно будет обсуждено между членами правительства.

Об этом министр Кабинета министров Александр Саенко сказал в комментарии изданию РБК-Украина.

"Минздрав начал проведение беспрецедентно реформы, направленной на улучшение качества медицинского обслуживания граждан. Однозначно будем оспаривать решение и подавать жалобу в Высший совет правосудия", - добавил он.