На Житомирщине сотрудники СБУ задержали торговцев оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей, дислоцированных на территории области. «Клиентов» мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

Во время санкционированных следственных действий из тайника, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.