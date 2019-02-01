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На Житомирщине сотрудники СБУ задержали торговцев оружием

Вчера, 18:08 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей, дислоцированных на территории области. «Клиентов» мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.

На Житомирщине сотрудники СБУ задержали торговцев оружием

На Житомирщине сотрудники СБУ задержали торговцев оружием

На Житомирщине сотрудники СБУ задержали торговцев оружием

Правоохранители задержали обоих правонарушителей во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

Во время санкционированных следственных действий из тайника, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.


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