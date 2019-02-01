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На трассе Киев-Чоп горел международный автобус

Вчера, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

На трассе Киев-Чоп горел международный автобус4 февраля в 07:44 в Службу спасения «101» от водителя международного рейсового автобуса Setra, который двигался по маршруту Гданьск-Киев, поступило сообщение о том, что в его транспортном средстве произошло возгорание моторного отсека.

Происшествие случилось на 185 км трассы Киев-Чоп, вблизи села Курное Пулинского района, сообщает ГосЧС.

По прибытию к месту вызова выяснилось, что в задней части автобуса горит отсек двигателя. Пассажиров в салоне не было.

Спасатели с помощью пенного генератора в 08:03 пожар локализовали и в 08:25 - ликвидировали. Огнем поврежден моторный отсек. Погибших и травмированных нет.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.


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