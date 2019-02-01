В Тернопольской области пьяный водитель сбил полицейского и двух гражданских

В Почаеве Тернопольской области водитель автомобиля сбил патрульного и двух гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Сообщается, что инцидент произошел, когда правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi Outlander и как раз общались на обочине с его водителем. В это время на тротуар вылетел Volkswagen Golf под управлением мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы с переломами и другими травмами. По словам виновника ДТП, не смотря на включенные проблесковые маячки автомобиля правоохранителей, он его не заметил.