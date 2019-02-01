Украинка стала двукратной чемпионкой мира по биатлону

Биатлонистка Екатерина Бех принесла Украине победу в спринтерской гонке юниорского чемпионата мира, который проходит в словацком Брезно-Осрбли.

20-летняя спортсменка закрыла все мишени и показала лучшее время в гонке, сообщает Biathlon.com.ua.

Победительница спринта начала гонку преследования размеренно, практически растеряв 14-секундное стартовое преимущество. Но, к сожалению, осторожность в первой стрельбе лежа не помогла: пятый выстрел Бех ушел мимо цели.

Уже второй рубеж снова перевернул ситуацию в гонке кардинально! Первая пятерка спортсменок допускала промахи, чем воспользовались соперницы. И главную роль здесь сыграли украинки! Заработав по кругу штрафа в первой стрельбе лежа, вторую и Екатерина Бех, и Анна Кривонос прошли чисто и пошли в гонку лидерами, прихватив с собой лишь шведку Эльвиру Эберг! Однако в пределах 50-ти секунд было еще 13 соперниц, а гонки преследования в биатлоне начинаются только со «стоек».

И эту проверку паспортов Бех выдержала с честью, допустив одну ошибку на третьем огневом рубеже, а когда на четвертом справилась безупречно.

На последний круг наша спортсменка вышла лидером. В полтора секундах позади была немка Ханна Кебингер, но к середине круга преимущество Кати только увеличивалось, и к финишу достигло девяти секунд.

Таким образом впервые в украинском биатлоне украинка стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок