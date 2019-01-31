Для бездомных в Украине доступны более 100 учреждений

В Украине работает 109 учреждений для бездомных, рассчитанные на 1638 мест.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины в ответ на журналистский запрос УНН.

"По состоянию на 1 января прошлого года в Украине функционировало 109 учреждений для бездомных лиц, в частности, 97 центров учета, 16 центров реинтеграции бездомных, 24 дома ночного пребывания и 5 социальных гостиниц. Учреждения социальной защиты для бездомных лиц рассчитаны на 1638 койко-мест", - отметили в Минсоцполитики.

По данным ведомства, в таких заведениях бездомные лица получают комплекс социальных услуг, в том числе, услугу убежища.

Также в ведомстве сообщили, что учреждения для беспризорных созданы во всех областях, кроме Луганской и Тернопольской. Согласно отчетности, учреждения для бездомных лиц обслужили в 2017 году - 23,7 тыс. человек (в 2016 - 22,1 тыс., в 2015 - 25,8 тыс., в 2014 году - 16 тыс. бездомных).