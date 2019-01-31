На трассе Одесса-Измаил авто столкнулось с маршруткой

В Одесской области вблизи села Николаевка на трассе Одесса-Измаил 31 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, по предварительной информации в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением Килия-Одесса пострадало около 7 человек. Полиция сообщает, что один человек, вероятно, погиб.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.