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В Изюме открыли Центр административных услуг

Вчера, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Изюме Харьковской области открыли Центр предоставления административных услуг.

В современном помещении площадью 280 кв. м работают 6 сотрудников, которые будут оказывать жителям района почти 90 админуслуг, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Создание современных и комфортных условий для предоставления административных и социальных услуг гражданам - одно из главных направлений работы областной администрации, определенных руководителем области Юлией Светличной. Она лично уделяет этому вопросу большое внимание. Мы постоянно работаем как над разветвлением сети современных ЦПАУ в области, так и над расширением перечня услуг, которые они предоставляют. Люди должны иметь возможность получить все необходимые услуги там, где они живут», - сказал заместитель главы ХОГА Вадим Даниелян, обращаясь к громаде.

В новом ЦПАУ - комфортные условия как для посетителей, так и для персонала, он обеспечен современным оборудованием и программным обеспечением.

Для сотрудников центра был проведен ряд тренингов и образовательных поездок для повышения квалификации. Они будут предоставлять услуги в сферах регистрации, строительства, оформления разрешительных документов, справок (о составе семьи, отсутствии записи о трудоустройстве, нотариальные), вклеивания в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста, социальные услуги (льготы, помощь), регистрация недвижимости, услуги в сфере землепользования и т.п.

Для посетителей ЦПАУ разработаны информационные и технологические карты, которые размещены на рецепции. В дальнейшем планируется расширить спектр возможностей учреждения, в частности, выдавать биометрические паспорта.


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