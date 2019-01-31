В ЦИК рассказали, лишат ли членов избирательных комиссий субсидий

В Центральной избирательной комиссии отметили, что работа граждан в составе избирательных комиссий является оплачиваемой, но не может стать основанием для отмены, ограничения или уменьшения членам комиссий и членам их семей пенсий, субсидий. Об этом сообщает ЦИК.

Так, условия оплаты труда членов избирательных комиссий установлены правительственным постановлением от 28 июля 2004 №966.

"Оплата труда членов избирательной комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов, не может быть основанием для отмены, ограничения или уменьшения им и членам их семей, проживающих вместе с ними, всех видов социальных выплат, пенсий, субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д", - разъяснили в Центризбиркоме.

Подчеркивается также, что работа, связанная с организацией подготовки и проведения президентских выборов, лиц, признанных в установленном законом порядке безработными, в составе окружных, участковых избирательных комиссий не является основанием для снятия этих лиц с учета в Государственной службе занятости как таких, которые ищут работу, или для прекращения выплаты им пособия по безработице и других видов социальной помощи.

В ЦИК подчеркнули, что оплата труда членов избирательных комиссий, которые являются пенсионерами, не может быть основанием для ограничения размера получаемой ими пенсии.