Украинских аграриев предупредили о новом виде мошенничества

В Украине появился новый вид мошенничества, жертвами которого становятся Украинские аграрные компании.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

В министерстве отмечают, что аграриям приходят письма с фиктивного адреса info@minagro.com.ua с темой "Получите дотацию в рамках государственной поддержки сельского хозяйства".

"В письме отмечается, что соответствующий субъект хозяйствования отобран как потенциальный кандидат на получение дотации. Для этого мошенники предлагают загрузить и заполнить анкету. Вероятно, загруженный файл содержит вирусную программу", - говорится в сообщении.

В министерстве утверждают, что не рассылают письма с таким содержанием. Такие письма следует удалять, отметили в Минагрополитики.

Отмечается также, что официальным электронным адресом министерства является info@minagro.gov.ua и news@minagro.gov.ua. Информация о программах господдержки публикуется на официальном сайте.