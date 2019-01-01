Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на свой блокпост под Горловкой

Члены незаконных вооруженных формирований запретили присутствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на своем блокпосте в районе Горловки 28 января. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На контрольно-пропускном пункте вооруженных формирований в Горловке (неконтролируемый правительством, в 39 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный человек в камуфляжной одежде сказал СММ, что он должен покинуть район, поскольку его «начальник» не был проинформирован о прибытии СММ», - говорится в сообщении.

Через десять минут другой человек в камуфляжной одежде сказал СММ, что он должен покинуть этот район, поскольку он говорил с «людьми в Донецке» и что СММ не имеет права присутствовать на контрольно-пропускном пункте или разговаривать с присутствующими там гражданскими лицами.